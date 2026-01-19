UniCredit Aktie
|71,56EUR
|-0,99EUR
|-1,36%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 71,60 auf 79,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der italienischen Großbanken dürften insgesamt solide ausfallen, schrieb Paola Sabbione in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Der Anlegerfokus dürfte auf den Aussichten für 2026 und den mittelfristigen Geschäftszielen der Kreditinstitute liegen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 09:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71,31 €
|
Abst. Kursziel*:
10,78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,40%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
16.01.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
15.01.26
|Bank Austria: Leichte Aufhellung in der heimischen Wirtschaft (APA)
|
15.01.26
|Aufschläge in Europa: Zum Handelsende Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.01.26