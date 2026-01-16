Sixt Aktie

67,95EUR -0,85EUR -1,24%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

16.01.2026 11:02:27

Sixt SE St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Autoverleiher dürfte die Ziele für 2025 hinsichtlich Umsatz und Marge erreicht haben, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal dürfte sich das Umsatzwachstum allerdings merklich abgeschwächt haben. Der Ausblick für 2026 werde wohl verhalten bleiben. Für 2027 gehe man unterdessen von Verbesserungen aus, weshalb die Kaufempfehlung Bestand habe./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,50 € 		Abst. Kursziel*:
85,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
83,96%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

