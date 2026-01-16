NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Mark Wilson stutzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die quartalsweisen Aktienrückkäufe. Er verwies dabei auf den niedrigen durchschnittlichen Ölpreis im abgelaufenen Quartal./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET



