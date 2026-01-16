Shell Aktie

31,87EUR 0,35EUR 1,11%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

16.01.2026 12:28:10

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Mark Wilson stutzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die quartalsweisen Aktienrückkäufe. Er verwies dabei auf den niedrigen durchschnittlichen Ölpreis im abgelaufenen Quartal./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
34,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27,52 £ 		Abst. Kursziel*:
23,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27,55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12:28 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Shell Overweight Barclays Capital
14.01.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Shell Neutral UBS AG
08.01.26 Shell Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Shell (ex Royal Dutch Shell) 31,91 1,24% Shell (ex Royal Dutch Shell)

