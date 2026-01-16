Shell Aktie
|31,87EUR
|0,35EUR
|1,11%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
16.01.2026 12:28:10
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Mark Wilson stutzte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an die quartalsweisen Aktienrückkäufe. Er verwies dabei auf den niedrigen durchschnittlichen Ölpreis im abgelaufenen Quartal./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
34,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27,52 £
|
Abst. Kursziel*:
23,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27,55 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,91
|1,24%
