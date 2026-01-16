Prosus Aktie

53,51EUR -0,13EUR -0,24%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 10:59:59

Prosus Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 71,50 Euro belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
71,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,56 € 		Abst. Kursziel*:
33,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,62%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosus N.V.

mehr Analysen
10:59 Prosus Overweight Barclays Capital
13.01.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Prosus Overweight Barclays Capital
03.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosus N.V. 53,55 -0,17% Prosus N.V.

Aktuelle Aktienanalysen

11:30 Bayer Neutral UBS AG
11:29 Roche Buy UBS AG
11:24 Sanofi Neutral UBS AG
11:03 GSK Neutral UBS AG
11:03 Novartis Neutral UBS AG
11:02 Sixt Buy Warburg Research
11:00 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11:00 IONOS Overweight Barclays Capital
10:59 Prosus Overweight Barclays Capital
10:59 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
10:59 Scout24 Overweight Barclays Capital
10:58 Zalando Overweight Barclays Capital
10:58 AUTO1 Overweight Barclays Capital
10:57 ASOS Underweight Barclays Capital
10:57 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
10:57 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:52 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:52 Diageo Outperform Bernstein Research
10:52 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:50 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:50 AstraZeneca Buy UBS AG
10:49 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10:49 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10:08 JOST Werke Buy Warburg Research
09:53 freenet Equal Weight Barclays Capital
09:53 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
09:52 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
09:52 1&1 Equal Weight Barclays Capital
09:52 ASML NV Outperform Bernstein Research
09:51 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
09:50 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Shell Overweight Barclays Capital
09:11 Klöckner Sell Warburg Research
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 adidas Buy UBS AG
08:46 Richemont Overweight Barclays Capital
08:41 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
08:31 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:58 Novo Nordisk Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:44 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:42 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:41 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:37 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen