Daimler Truck Aktie

41,33EUR -0,24EUR -0,58%
Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 15:06:58

Daimler Truck Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Absatzzahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. An den wichtigsten Absatzmärkten in Nordamerika und Europa gebe es leichte Aufwärtstendenzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese blieben aber weiterhin von u?berdurchschnittlicher Unsicherheit geprägt. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie des Nutzfahrzeugbauers wirke ausgewogen./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Halten
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
40,08 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
41,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten