Daimler Truck Aktie
|41,33EUR
|-0,24EUR
|-0,58%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
Daimler Truck Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck nach Absatzzahlen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. An den wichtigsten Absatzmärkten in Nordamerika und Europa gebe es leichte Aufwärtstendenzen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese blieben aber weiterhin von u?berdurchschnittlicher Unsicherheit geprägt. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie des Nutzfahrzeugbauers wirke ausgewogen./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 14:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Halten
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
40,08 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
41,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
