Philips Aktie

25,84EUR -0,11EUR -0,42%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

16.01.2026 13:01:33

Philips Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Im Medizintechnikbereich habe Amplifon bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, die besten Ergebnisse erzielt. Philips und GN Store Nord stünden am schwächsten da./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
25,83 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
25,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15.01.26 Philips Buy UBS AG
13.01.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Philips Overweight Barclays Capital
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
