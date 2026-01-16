Philips Aktie
|25,84EUR
|-0,11EUR
|-0,42%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
Philips Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Im Medizintechnikbereich habe Amplifon bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, die besten Ergebnisse erzielt. Philips und GN Store Nord stünden am schwächsten da./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
25,83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Analysen zu Philips N.V.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
