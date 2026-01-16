Commerzbank Aktie

34,94EUR -0,03EUR -0,09%
Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 15:01:37

Commerzbank Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
35,08 € 		Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
34,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,90%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Commerzbank

mehr Nachrichten