NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie nochmals ihr Bewertungsmodell für das Finanzinstitut vor den bald erwarteten Zahlen zum vierten Quartal. Leichte Anpassungen hätten sich vor allem mit besseren Annahmen für das Nettozinseinkommen und wegen marginal höherer Kosten ergeben./rob/tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:21 / EST



