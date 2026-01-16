NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Münchner sind damit die einzige positive Empfehlung des Experten Kamran Hossain in der europäischen Rückversicherungsbranche, wie er am Donnerstagabend schrieb. Die Werte des Sektors seien schwach ins Jahr gestartet. Die Anleger fragten sich, wie lange der "weiche Markt" für Rückversicherer anhalte. Typischerweise seien es nach einer Phase herausragender Profitabilität bis zu fünf Jahre, so Hossain. Höhere Profitabilität sei im Sektor Fluch und Segen zugleich. Den die guten Margen stünden einem günstigeren Preistrend möglicherweise im Wege./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT



