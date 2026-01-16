Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|524,60EUR
|1,00EUR
|0,19%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" belassen. Die Aktien der Münchner sind damit die einzige positive Empfehlung des Experten Kamran Hossain in der europäischen Rückversicherungsbranche, wie er am Donnerstagabend schrieb. Die Werte des Sektors seien schwach ins Jahr gestartet. Die Anleger fragten sich, wie lange der "weiche Markt" für Rückversicherer anhalte. Typischerweise seien es nach einer Phase herausragender Profitabilität bis zu fünf Jahre, so Hossain. Höhere Profitabilität sei im Sektor Fluch und Segen zugleich. Den die guten Margen stünden einem günstigeren Preistrend möglicherweise im Wege./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
522,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
524,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|11:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
