Rio Tinto Aktie
|73,40EUR
|-0,65EUR
|-0,88%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Für Rio Tinto und den Wettbewerber BHP bringe der Deal aber Risiken mit sich./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
60,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
63,70 £
|
Abst. Kursziel*:
-5,80%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
63,63 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,70%
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited (EQS Group)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Rio Tinto plc
|73,55
|-0,68%
