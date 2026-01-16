Rio Tinto Aktie

73,40EUR -0,65EUR -0,88%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

16.01.2026 12:02:11

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Für Rio Tinto und den Wettbewerber BHP bringe der Deal aber Risiken mit sich./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
63,70 £ 		Abst. Kursziel*:
-5,80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
63,63 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,70%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

Analysen zu Rio Tinto plc

12:02 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Rio Tinto plc 73,55 -0,68% Rio Tinto plc

