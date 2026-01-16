NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



