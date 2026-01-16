Sixt Aktie
|67,90EUR
|-0,90EUR
|-1,31%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,10 €
|
Abst. Kursziel*:
39,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
