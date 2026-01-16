Sixt Aktie

67,90EUR -0,90EUR -1,31%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

16.01.2026 18:20:40

Sixt SE St Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt von 100 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal dürfte Rekorde liefern, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Höhere Kosten, Wechselkurseffekte und das schwächelnde US-Geschäft seien aber Belastungen für den Autovermieter. Der Fokus liege auf dem Ausblick, der in Sachen Profitabilität enttäuschen könnte./rob/niw/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 12:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,10 € 		Abst. Kursziel*:
39,50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

