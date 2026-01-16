NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST



