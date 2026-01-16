Daimler Truck Aktie

41,36EUR -0,21EUR -0,51%
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

16.01.2026 14:51:55

Daimler Truck Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
40,08 € 		Abst. Kursziel*:
19,76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
41,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,05%
Analyst Name::
Nick Housden 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

