NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz des Bereichs Trucks North America habe die Markterwartungen ganz klar getoppt, schrieb Nick Housden am Freitag nach Zahlen zum vierten Quartal 2025. Auch die Verkaufszahlen von Mercedes-Benz-Lkw und Trucks Asia seien besser gewesen, nur das Bus-Geschäft habe die Prognosen verfehlt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:08 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|
Unternehmen:
Daimler Truck
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
40,08 €
|
Abst. Kursziel*:
19,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,05%
|
Analyst Name::
Nick Housden
|
KGV*:
-
