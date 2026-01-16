Novartis Aktie

124,40EUR 1,05EUR 0,85%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 11:03:41

Novartis Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novartis von 102 auf 116 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Absatzmomentum von Kisqali und Scemblix dürfte im vierten Quartal 2025 hoch geblieben sein, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht. Die Dynamik der Neustarts sei auch Hauptgrund für die Kurszielerhöhung. Auf die gleichzeitige Erosion durch Generika bei anderen Mitteln seien die Anleger gut eingestellt. 2026 setzt Weston in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Neutral
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
116,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
116,06 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,05%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
116,28 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten