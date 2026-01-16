BMW Aktie

89,28EUR -0,38EUR -0,42%
BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

16.01.2026 12:25:45

BMW Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
103,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89,90 € 		Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

