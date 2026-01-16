BMW Aktie
|89,28EUR
|-0,38EUR
|-0,42%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW von 105 auf 103 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die jüngste Erholung deutscher Autowerte könnte sich nur als Zwischenspiel erweisen, schrieb Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ausblicke der Unternehmen auf 2026 dürften die anhaltenden Probleme in China reflektieren sowie die Belastungen durch das geopolitische Umfeld, etwa in Form der US-Zollpolitik./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
103,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,90 €
|
Abst. Kursziel*:
14,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
