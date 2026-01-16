Symrise Aktie

73,80EUR -0,52EUR -0,70%
Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

16.01.2026 14:22:36

Symrise Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Kaufen
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
74,44 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
73,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

