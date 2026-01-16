Siemens Healthineers Aktie

46,61EUR 0,01EUR 0,02%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 12:02:28

Siemens Healthineers Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
47,02 € 		Abst. Kursziel*:
16,97%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
46,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name::
Natalia Webster 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

mehr Analysen
15.01.26 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
15.01.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06.01.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 46,71 0,24% Siemens Healthineers AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:06 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:05 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:05 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
12:02 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Klöckner Verkaufen DZ BANK
12:01 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:00 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Glencore Outperform RBC Capital Markets
11:49 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Bayer Neutral UBS AG
11:29 Roche Buy UBS AG
11:24 Sanofi Neutral UBS AG
11:03 GSK Neutral UBS AG
11:03 Novartis Neutral UBS AG
11:02 Sixt Buy Warburg Research
11:00 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11:00 IONOS Overweight Barclays Capital
10:59 Prosus Overweight Barclays Capital
10:59 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
10:59 Scout24 Overweight Barclays Capital
10:58 Zalando Overweight Barclays Capital
10:58 AUTO1 Overweight Barclays Capital
10:57 ASOS Underweight Barclays Capital
10:57 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
10:57 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:52 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:52 Diageo Outperform Bernstein Research
10:52 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:50 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:50 AstraZeneca Buy UBS AG
10:49 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10:49 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:26 Unilever Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
10:09 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
10:08 JOST Werke Buy Warburg Research
09:53 freenet Equal Weight Barclays Capital
09:53 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
09:52 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
09:52 1&1 Equal Weight Barclays Capital
09:52 ASML NV Outperform Bernstein Research
09:51 Schoeller-Bleckmann accumulate Erste Group Bank
09:50 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:48 Shell Overweight Barclays Capital
09:11 Klöckner Sell Warburg Research
09:05 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:02 adidas Buy UBS AG
08:46 Richemont Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen