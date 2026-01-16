Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Natalia Webster zeigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre diesjährigen Schätzungen auf Quartalsebene auf. Bedeutende Änderungen für das Gesamtjahr hätten sich dabei nicht ergeben. Sie geht davon aus, dass das erste Quartal hinsichtlich Umsatzwachstum und Profitabilität im Vergleich zum Geschäftsjahr schwächer ausfallen wird./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 15:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
47,02 €
Abst. Kursziel*:
16,97%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
46,61 €
Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name::
Natalia Webster
KGV*:
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
