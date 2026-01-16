E.ON Aktie
|17,26EUR
|0,11EUR
|0,64%
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend nach der jährlichen Versorger-Konferenz von Jefferies vom 12. bis 15. Januar. Eon sei durch die Finanzchefin Nadia Jakobi vertreten gewesen. Sie habe sich enttäuscht geäußert über die bis dato geringe Klarheit für das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland. Der Konzern prüfe aktuell das Für und Wider höherer Investitionen in deutsche Stromnetze ab 2027./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 20:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
17,29 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,68%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
17,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,48%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag kaum bewegt (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)