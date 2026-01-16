Redcare Pharmacy Aktie
|62,75EUR
|-2,95EUR
|-4,49%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 130 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
63,00 €
|
Abst. Kursziel*:
74,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,30%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy Sell
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|63,00
|-4,11%
