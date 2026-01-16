AUTO1 Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Von Christian Wallentin habe es klare Botschaften mit Blick auf anhaltendes Wachstum des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) und das Absatzvolumen gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30,71 €
|
Abst. Kursziel*:
36,78%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
29,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
