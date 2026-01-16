AUTO1 Aktie

29,36EUR 0,10EUR 0,34%
AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

16.01.2026 15:06:03

AUTO1 Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Von Christian Wallentin habe es klare Botschaften mit Blick auf anhaltendes Wachstum des Bruttogewinns pro Fahrzeug (GPU) und das Absatzvolumen gegeben, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
30,71 € 		Abst. Kursziel*:
36,78%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
29,36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,05%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

