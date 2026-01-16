International Consolidated Airlines Aktie

4,76EUR 0,05EUR 1,06%
International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

16.01.2026 13:13:25

International Consolidated Airlines Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
4,13 £ 		Abst. Kursziel*:
18,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,13 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

13:13 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
09.01.26 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,77 1,10% International Consolidated Airlines S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

14:51 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
14:22 Symrise Kaufen DZ BANK
14:08 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13:15 E.ON Market-Perform Bernstein Research
13:14 RWE Outperform Bernstein Research
13:13 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
13:13 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13:01 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
13:01 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
12:34 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
12:28 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12:25 BMW Buy Deutsche Bank AG
12:25 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
12:23 Sixt Buy Deutsche Bank AG
12:22 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
12:06 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:05 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:05 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
12:02 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12:01 Klöckner Verkaufen DZ BANK
12:01 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:00 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Glencore Outperform RBC Capital Markets
11:49 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Bayer Neutral UBS AG
11:29 Roche Buy UBS AG
11:24 Sanofi Neutral UBS AG
11:03 GSK Neutral UBS AG
11:03 Novartis Neutral UBS AG
11:02 Sixt Buy Warburg Research
11:00 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
11:00 IONOS Overweight Barclays Capital
10:59 Prosus Overweight Barclays Capital
10:59 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
10:59 Scout24 Overweight Barclays Capital
10:58 Zalando Overweight Barclays Capital
10:58 AUTO1 Overweight Barclays Capital
10:57 ASOS Underweight Barclays Capital
10:57 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
10:57 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:52 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:52 Diageo Outperform Bernstein Research
10:52 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:50 GSK Hold Deutsche Bank AG
