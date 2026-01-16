International Consolidated Airlines Aktie
|4,76EUR
|0,05EUR
|1,06%
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 490 Pence auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse von Delta Airlines auf Transatlantik-Routen hätten gezeigt, dass die Sommer-Schwäche auf diesen Strecken tatsächlich nur eine Sommer-Schwäche gewesen sei, schrieb Alex Irving am Freitag. Die europäischen Netzwerk-Airlines dürften davon profitieren, allen voran IAG./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 05:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Outperform
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
4,90 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4,13 £
|
Abst. Kursziel*:
18,62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
4,13 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,54%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
Aktien in diesem Artikel
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,77
|1,10%
