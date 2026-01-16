Heidelberg Materials Aktie

232,50EUR -1,60EUR -0,68%
Heidelberg Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

16.01.2026 12:22:54

Heidelberg Materials Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die durchschnittlichen Markterwartungen fürs abgelaufene und neue Jahr des Baustoffkonzerns seien zuletzt etwas gesunken, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die möglichen Preiserhöhungen für Zement in Europa im kommenden Jahr müssten allerdings noch eingepreist werden./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
232,80 € 		Abst. Kursziel*:
28,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
232,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,03%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Heidelberg Materials

