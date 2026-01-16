ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 105 auf 88 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Den Franzosen fehle es vor allem an "Replacement Power", also frischen Medikamenten aus der Forschungspipeline, die Mittel mit auslaufendem Patentschutz ersetzen, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Er erinnerte dabei unter anderem an enttäuschende Phase-III-Resulate des MS-Kandidaten Tolebrutinib. Weston kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 im Schnitt um 8 Prozent. Er setzt 2026 in der Pharmabranche vor allem auf Astrazeneca./ag/tih



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.