HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal bringe die Jahresziele in Reichweite, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:45 / GMT

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