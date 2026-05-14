JOST Werke Aktie
|56,40EUR
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|-1,57%
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
14.05.2026 06:49:35
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal bringe die Jahresziele in Reichweite, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
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Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
82,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,10 €
|
Abst. Kursziel*:
46,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,39%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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