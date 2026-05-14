FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart des Nutzfahrzeugzulieferers sei stark gewesen, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. In den USA rechnet er aufgrund der Orderlage mit anziehender Dynamik./rob/ag/ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET



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