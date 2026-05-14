JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jost Werke von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Jahresstart des Nutzfahrzeugzulieferers sei stark gewesen, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. In den USA rechnet er aufgrund der Orderlage mit anziehender Dynamik./rob/ag/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57,40 €
|
Abst. Kursziel*:
32,40%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
56,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,75%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
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