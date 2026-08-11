Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die finalen Resultate des Gabelstapler-Herstellers hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die aktuelle Preisentwicklung und die bessere Auftragslage lieferten ein deutlich schöneres Bild für das zweite Halbjahr./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,60 €
|
Abst. Kursziel*:
34,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,06%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
12:16
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jungheinrich auf 'Buy' - Ziel 33 Euro (dpa-AFX)
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09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
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10.08.26
|SDAX aktuell: SDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Jungheinrich auf 35 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Jungheinrich muss zurückrudern: Gewinnausblick gekürzt - Aktie schwächer (dpa-AFX)
|
23.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich auf Talfahrt wegen gesenktem Gewinnausblick (dpa-AFX)
Analysen zu Jungheinrich AG
|12:10
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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Aktien in diesem Artikel
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|10.08.26
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