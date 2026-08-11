ProSiebenSat.1 Media Aktie
|3,85EUR
|-0,01EUR
|-0,16%
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
ProSiebenSat1 Media SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 4 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Medienunternehmens habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sei allerdings primär auf niedrigere Kosten zurückzuführen, nicht auf operative Stärke im Kerngeschäft. Die Umsatzentwicklung aus eigener Kraft werde vom Commerce-Geschäft getragen, während das reichweitenstarke Entertainment-Segment schwach bleibe./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 13:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Halten
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
3,91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
3,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|06.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|15.07.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|3,85
|-0,16%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|16:41
|PUMA Halten
|DZ BANK
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:17
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|08:32
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|07:50
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK