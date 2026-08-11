Henkel vz. Aktie
|78,04EUR
|-0,68EUR
|-0,86%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns und den verbesserten Aussichten für das organische Umsatzwachstum 2026 habe er seine Prognose für den bereinigten Barwert erhöht, begründete James Edwardes Jones das neue Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 05:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Sector Perform
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
78,52 €
|
Abst. Kursziel*:
1,88%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,51%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
17:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
07.08.26
|Henkel vz-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.at)
|
07.08.26
|Goldman Sachs Group Inc. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Sell (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|78,38
|-0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|16:41
|PUMA Halten
|DZ BANK
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:17
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|08:32
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|07:50
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK