GEA Aktie
|64,75EUR
|0,75EUR
|1,17%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gea nach endgültigen Quartalszahlen von 71 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft in Höhe von 11 Prozent liege weit über dem Zielkorridor von 6 bis 8 Prozent, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe sich die Profitabilität des Anlagenbauers verbessert. Der Experte erhöhte seine Prognosen./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,37%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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|GEA Hold
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|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
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|GEA Outperform
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|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
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|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64,70
|1,09%
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|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
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|RBC Capital Markets
|12:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|CTS Eventim Buy
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|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
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|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|GEA Hold
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|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
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|07:24
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|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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