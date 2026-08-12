Iberdrola Aktie
|20,47EUR
|-0,20EUR
|-0,97%
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
|
Unternehmen:
Iberdrola SA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
20,59 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,87%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
20,47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
|
Analyst Name::
Fernando Garcia
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Iberdrola SA
Analysen zu Iberdrola SA
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12.12.25
|Iberdrola Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Iberdrola Overweight
|Barclays Capital
|22.07.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|05.05.26
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Iberdrola SA
|20,47
|-0,97%
Aktuelle Aktienanalysen
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets