Iberdrola Aktie

20,47EUR -0,20EUR -0,97%
Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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11.08.2026 10:25:17

Iberdrola SA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Er befürchte, dass der Konsens die vollständigen Auswirkungen der Normalisierung der Strompreise und der Wasserkraftproduktion in den Jahren 2027 bis 2028 auf das Ergebnis des spanischen Versorgers offenbar noch nicht berücksichtige, schrieb Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen signalisierten zwar eine Anhebung des Gewinnziels für 2026, was im aktuellen Kursniveau aber bereits mehr als eingepreist sei./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform
Unternehmen:
Iberdrola SA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
20,59 € 		Abst. Kursziel*:
-2,87%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
20,47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,30%
Analyst Name::
Fernando Garcia 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11.08.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
23.07.26 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
22.07.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Iberdrola SA 20,47 -0,97% Iberdrola SA

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11.08.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Rosenbauer buy Baader Bank
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
11.08.26 PATRIZIA Kaufen DZ BANK
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 ProSiebenSat.1 Media Halten DZ BANK
11.08.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 RTL Market-Perform Bernstein Research
11.08.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
11.08.26 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 DHL Group Neutral UBS AG
11.08.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
11.08.26 Ferrari Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
11.08.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.08.26 RENK Overweight Barclays Capital
11.08.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
11.08.26 Hypoport Buy Warburg Research
11.08.26 GEA Hold Warburg Research
11.08.26 PATRIZIA Buy Warburg Research
11.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Carl Zeiss Meditec Sell UBS AG
11.08.26 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
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