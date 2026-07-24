Jungheinrich Aktie

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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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24.07.2026 14:37:07

Jungheinrich Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen und einem angepassten Ausblick von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe wohl seine Ziele für Kosten und Erträge im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2026 falsch kalibriert, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Entwicklungen bei den Inputkosten und der anhaltende Wettbewerbsdruck kämen zwar nicht völlig überraschend, doch schienen diese Faktoren Jungheinrich stärker getroffen zu haben als den Wettbewerber Kion./rob/edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
24,82 € 		Abst. Kursziel*:
81,31%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
24,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80,87%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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