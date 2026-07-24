Jungheinrich Aktie
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WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen und einem angepassten Ausblick von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe wohl seine Ziele für Kosten und Erträge im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2026 falsch kalibriert, schrieb Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngsten Entwicklungen bei den Inputkosten und der anhaltende Wettbewerbsdruck kämen zwar nicht völlig überraschend, doch schienen diese Faktoren Jungheinrich stärker getroffen zu haben als den Wettbewerber Kion./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Outperform
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Unternehmen:
Jungheinrich AG
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
45,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24,82 €
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Abst. Kursziel*:
81,31%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
24,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,87%
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Analyst Name::
Philippe Lorrain
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KGV*:
-
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