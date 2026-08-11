Knorr-Bremse Aktie

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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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11.08.2026 08:32:00

Knorr-Bremse Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller habe versprochen und geliefert, schrieb der nun zuständige Experte Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate seien solide ausgefallen. Jetzt stehe Kapitel zwei der Sanierung des Konzerns an. Dabei seien die Ziele für 2030 auf der Grundlage eines bewusst konservativen Basisszenarios erreichbar./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
130,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97,70 € 		Abst. Kursziel*:
33,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
101,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28,33%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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