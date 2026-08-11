Knorr-Bremse Aktie
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WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Knorr-Bremse anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen samt Prognoseerhöhung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angehoben. Der Bremsenhersteller habe versprochen und geliefert, schrieb der nun zuständige Experte Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Resultate seien solide ausgefallen. Jetzt stehe Kapitel zwei der Sanierung des Konzerns an. Dabei seien die Ziele für 2030 auf der Grundlage eines bewusst konservativen Basisszenarios erreichbar./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
130,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
97,70 €
|
Abst. Kursziel*:
33,06%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
101,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,33%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
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