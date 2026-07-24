Jungheinrich Aktie

24,86EUR 0,40EUR 1,64%
Jungheinrich für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934

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24.07.2026 10:12:16

Jungheinrich Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Den reduzierten Ergebnisausblick des Gabelstapler-Herstellers habe er erwartet, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,46 € 		Abst. Kursziel*:
83,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
81,01%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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