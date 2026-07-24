Jungheinrich Aktie
|24,86EUR
|0,40EUR
|1,64%
WKN: 621993 / ISIN: DE0006219934
Jungheinrich Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Den reduzierten Ergebnisausblick des Gabelstapler-Herstellers habe er erwartet, schrieb Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,46 €
|
Abst. Kursziel*:
83,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,01%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
|
23.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich auf Talfahrt wegen gesenktem Gewinnausblick (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ROUNDUP/Harter Wettbewerb und Kosten: Jungheinrich senkt Gewinnausblick (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Jungheinrich passt Prognosen für 2026 an (Dow Jones)
|
23.07.26
|KORREKTUR/Harter Wettbewerb und Kosten: Jungheinrich senkt Gewinnausblick (dpa-AFX)
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich passt Prognose für 2026 an und gibt vorläufige Zahlen für das 2. Quartal 2026 bekannt (EQS Group)
|
23.07.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich revises its forecast for 2026 and announces preliminary figures for the second quarter of 2026 (EQS Group)
|
21.07.26
|Jungheinrich-Aktie fester: Bafin untersucht Halbjahresabschluss 2025 (dpa-AFX)
|
21.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Jungheinrich auf 'Outperform' (dpa-AFX)