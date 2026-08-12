OHB Aktie
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WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
OHB SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für OHB in einem Rückblick auf das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Resultate seien für das Weltraumunternehmen ein negativer Kurstreiber gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie geht aber von einer Umsatzbeschleunigung und einem schwungvollen Auftragseingang aus. Im Verteidigungsbereich sieht die Expertin erst 2027 die größten Chancen./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: OHB SE Buy
|
Unternehmen:
OHB SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
280,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
233,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
245,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,29%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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