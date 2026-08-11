GEA Aktie
|64,80EUR
|0,80EUR
|1,25%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht des Anlagenbauers von 64,50 auf 67,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gea habe bereits am 21. Juli über besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge und Margen berichtet sowie die Gesamtjahresprognose angehoben, erinnerte Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hob er hervor, dass das Management die Gesamtnachfrage weiterhin optimistisch beurteile. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 und 2027 an./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
67,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
63,05 €
|
Abst. Kursziel*:
7,06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
64,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
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09:29
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09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
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10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert (dpa-AFX)
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10.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
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10.08.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu GEA
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64,80
|1,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|08:32
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|07:50
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.