GEA Aktie

64,80EUR 0,80EUR 1,25%
GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

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10.08.2026 21:25:42

GEA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht des Anlagenbauers von 64,50 auf 67,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Gea habe bereits am 21. Juli über besser als erwartet ausgefallene Auftragseingänge und Margen berichtet sowie die Gesamtjahresprognose angehoben, erinnerte Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun hob er hervor, dass das Management die Gesamtnachfrage weiterhin optimistisch beurteile. Er hob seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis für 2026 und 2027 an./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 18:36 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Neutral
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
67,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
63,05 € 		Abst. Kursziel*:
7,06%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
64,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,17%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

GEA 64,80 1,25% GEA

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10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
10.08.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.08.26 RATIONAL Halten DZ BANK
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
10.08.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
10.08.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
10.08.26 pbb Buy Warburg Research
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
10.08.26 Diageo Neutral UBS AG
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
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10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
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