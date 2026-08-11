GEA Aktie
|64,00EUR
|0,25EUR
|0,39%
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
GEA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach dem detaillierten Quartalsbericht von 73 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Sebastian Kuenne verwies in seiner am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die "sehr positiv verlaufene Telefonkonferenz" des Anlagenbauers zum zweiten Quartal. Vor allem lobte er die starke Projektpipeline, die Margenentwicklung, den fehlenden Restrukturierungsbedarf sowie den starken freien Barmittelzufluss mit Zielrichtung 500 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2026./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Outperform
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
63,05 €
|
Abst. Kursziel*:
17,37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
64,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Gea auf 74 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.08.26
|EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Gea nach Zahlen gefragt - Kursgewinn aber etwas verringert (dpa-AFX)
|
10.08.26
|Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10.08.26
|DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|JP Morgan Chase & Co.: GEA-Aktie erhält Neutral (finanzen.at)
|
10.08.26
|EQS-News: GEA second quarter figures: Double-digit growth in order intake and revenue, with significantly higher profitability (EQS Group)
Analysen zu GEA
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|GEA Halten
|DZ BANK
|22.07.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|22.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|64,00
|0,39%
Aktuelle Aktienanalysen
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|RATIONAL Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Daimler Truck Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|10.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|10.08.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.08.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.