PATRIZIA Aktie
|7,59EUR
|0,13EUR
|1,74%
WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Patrizia auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Das Ergebniswachstum im ersten Halbjahr des Immobilienkonzerns sei dank strikter Kostendisziplin stark gewesen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7,51 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PATRIZIA SE
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
|
10:59
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro (dpa-AFX)
|
10:21
|ROUNDUP: Patrizia steigert Gewinn kräftig - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.08.26
|EQS-News: PATRIZIA erzielt starkes Ergebniswachstum mit einem EBITDA von 42,7 Mio. EUR (+46,6% ggü. Vj.) im H1 2026 (EQS Group)
Analysen zu PATRIZIA SE
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.05.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|24.03.25
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.11.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
|14.08.24
|PATRIZIA Reduce
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|PATRIZIA SE
|7,56
|1,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:17
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|16:41
|PUMA Halten
|DZ BANK
|16:27
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|12:25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|12:10
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11:36
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11:14
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:12
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11:11
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:08
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:03
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|10:51
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:42
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10:37
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|10:16
|GEA Hold
|Warburg Research
|09:30
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:17
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|08:32
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|07:50
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|10.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK