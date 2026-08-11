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WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32,40 Euro belassen. Daniel Kerven bewertete in einer am Dienstag vorliegenden Studie neuerdings aufgekommene Sorgen rund um die Verwendung öffentlicher US-Fördermittel. Er hält diese für übertrieben, denn bei den Vorschlägen des Office of Management and Budget (OMB) gehe es vor allem um die Frage, wer die Mittel bereitstellt und nicht darum, ob Firmen wie Springer Nature dafür bezahlt werden./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32,40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,10 €
|
Abst. Kursziel*:
61,19%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,65%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
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