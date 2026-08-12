Unilever Aktie
|53,97EUR
|-0,48EUR
|-0,88%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 3800 auf 3900 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. David Hayes attestierte dem Konsumgüterkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie eine außergewöhnliche Entwicklung des Absatzvolumens und des Produktmixes im zweiten Quartal. Die Frage sei aber, ob dahinter ein Reifeprozess steckt oder nur Sondereffekte, schrieb er./rob/tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Underperform
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
53,85 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46,07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever PLC
|
11.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
11.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|STOXX 50 aktuell: Anleger lassen STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Unilever-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
04.08.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Unilever PLC
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|29.07.26
|Unilever Sell
|UBS AG
|28.07.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Unilever PLC
|53,97
|-0,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|11.08.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Rosenbauer buy
|Baader Bank
|11.08.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|11.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|ProSiebenSat.1 Media Halten
|DZ BANK
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|11.08.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|11.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|11.08.26
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|11.08.26
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|11.08.26
|HUGO BOSS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets