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WKN DE: PAT1AG / ISIN: DE000PAT1AG3
PATRIZIA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) im ersten Halbjahr habe seine Erwartung übertroffen, schrieb Kai Klose am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Positiv wertete der Experte, dass die um elf Prozent gesunkenen operativen Ausgaben von den erzielten Gebühren im Anlage-Management gedeckt seien. Das deute darauf hin, dass die Immobiliengesellschaft weniger von volatilen Gebühren im Segment Transaktionen abhängt./bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Buy
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
9,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,51 €
|
Abst. Kursziel*:
26,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,16%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
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