SpaceX Aktie

119,52EUR 5,98EUR 5,27%
SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 17:58:31

SpaceX Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Nach den Quartalzahlen habe er nun diejenigen Faktoren genauer unter die Lupe genommen, die erforderlich seien, um bis Ende Dezember einen wiederkehrenden Umsatz auf jährlicher Basis von 100 Milliarden US-Dollar zu erreichen, schrieb Edison Yu in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies zum Vergleich auf die Run Rate im zweiten Quartal, die "nur" bei 31 Milliarden Dollar gelegen habe und die das Management innerhalb von nur sechs Monaten mehr als zu verdreifachen gedenke. Er halte dieses Ziel für "sehr realistisch", vor allem dank der Neocloud-Beiträge und des kürzlich erst von SpaceX übernommenen Software-Startups Cursor./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SpaceX Buy
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 235,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 130,74 		Abst. Kursziel*:
79,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 138,74 		Abst. Kursziel aktuell:
69,38%
Analyst Name::
Edison Yu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
05.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 119,52 5,27% SpaceX

Aktuelle Aktienanalysen

10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Under Armour Buy UBS AG
10.08.26 Micron Technology Buy UBS AG
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
10.08.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.08.26 RATIONAL Halten DZ BANK
10.08.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
10.08.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Fresenius Kaufen DZ BANK
10.08.26 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
10.08.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
10.08.26 pbb Buy Warburg Research
10.08.26 RENK Buy Warburg Research
10.08.26 Diageo Neutral UBS AG
10.08.26 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
10.08.26 Aurubis Buy Warburg Research
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
10.08.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
10.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
10.08.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
10.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10.08.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.08.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen