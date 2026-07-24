ATOSS Software Aktie
|75,40EUR
|6,50EUR
|9,43%
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
ATOSS Software Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe erneut ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Felix Ellmann am Freitag nach der Zahlenvorlage. Er betonte die starken Aufträge im Cloudgeschäft./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
157,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,60 €
|
Abst. Kursziel*:
110,46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
108,22%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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