Sartorius vz. Aktie

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WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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24.07.2026 10:49:04

Sartorius vz Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 295 Euro belassen. Eine zugrundeliegende Geschäftsbeschleunigung im zweiten Halbjahr sowie eine anhaltende Stärke im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien sollten das Vertrauen in ein prozentual zweistelliges Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS) im Jahr 2027 stärken, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
215,50 € 		Abst. Kursziel*:
36,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
215,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,64%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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