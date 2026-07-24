ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.