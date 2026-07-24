LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|461,95EUR
|4,90EUR
|1,07%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
650,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
454,65 €
|
Abst. Kursziel*:
42,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
461,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15:58
|CAC 40 aktuell: So steht der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.07.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
23.07.26