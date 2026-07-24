LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

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24.07.2026 14:16:39

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 22:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
454,65 € 		Abst. Kursziel*:
42,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
461,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,71%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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