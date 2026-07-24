HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Fundamental entwickele sich der Pharma- und Laborzulieferer stark, schrieb Harry Gillis am Freitag im Nachgang der Zahlen für das zweite Quartal. Sie stärkten seine Zuversicht mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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