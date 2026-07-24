Sartorius vz. Aktie
|218,20EUR
|-2,80EUR
|-1,27%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Fundamental entwickele sich der Pharma- und Laborzulieferer stark, schrieb Harry Gillis am Freitag im Nachgang der Zahlen für das zweite Quartal. Sie stärkten seine Zuversicht mit Blick auf die langfristigen Wachstumsaussichten./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
270,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216,00 €
|
Abst. Kursziel*:
25,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
218,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,74%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
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