Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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24.07.2026 14:28:33

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern erscheine das bislang lediglich bestätigte Gewinnziel für 2026 äußerst konservativ./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
504,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
507,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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