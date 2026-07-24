Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers sei deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insofern erscheine das bislang lediglich bestätigte Gewinnziel für 2026 äußerst konservativ./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
504,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
507,40 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel
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KGV*:
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