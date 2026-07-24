RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Stromerzeuger habe die Anteilsaufstockung an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion früher als erwartet abgeschlossen, schrieb Peter Crampton in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 10:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,12 €
|
Abst. Kursziel*:
15,02%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
59,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,18%
|
Analyst Name::
Peter Crampton
|
KGV*:
-
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