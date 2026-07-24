FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 87 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinne signifikant gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. /rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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