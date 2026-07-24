TotalEnergies Aktie
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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
TotalEnergies Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 87 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinne signifikant gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. /rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
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Unternehmen:
TotalEnergies
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
75,78 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
76,12 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Werner Eisenmann
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KGV*:
-
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