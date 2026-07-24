TotalEnergies Aktie

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TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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24.07.2026 14:33:34

TotalEnergies Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 87 Euro belassen. Der Ölkonzern habe die Gewinne signifikant gesteigert und damit die Erwartungen erfüllt, schrieb Werner Eisenmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. /rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
75,78 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
76,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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