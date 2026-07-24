NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT



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