Sartorius vz. Aktie
|218,20EUR
|-2,80EUR
|-1,27%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Laborausrüsters seien auf bereinigter Basis etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
284,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216,40 €
|
Abst. Kursziel*:
31,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
218,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,16%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.07.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Sartorius zeitweise ins Plus gedreht - Unterstützung im Blick (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Sartorius auf 'Outperform' - Ziel 284 Euro (dpa-AFX)
|
23.07.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt ab (finanzen.at)