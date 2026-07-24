DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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24.07.2026 11:02:13

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die See- und Luftfrachtraten im internationalen Logistikgeschäft seien in den vergangenen Monaten weiter gestiegen und das Frachtaufkommen habe sich als robust erwiesen, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Zudem scheine sich die Verbrauchernachfrage trotz Inflationsdrucks zu behaupten. Insgesamt ergebe sich daraus ein günstiges Ertragsumfeld für die nahe Zukunft./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
56,70 € 		Abst. Kursziel*:
-20,63%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
56,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,72%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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