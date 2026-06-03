K+S Aktie

14,61EUR 0,00EUR 0,00%
K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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03.06.2026 15:38:15

K+S Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15,25 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme des Salzgeschäfts des polnischen Chemieunternehmens Qemetica sei ein strategisch sinnvoller Schritt und erfolge zu einem angemessenen Preis, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion mache die Kasseler etwas unabhängiger vom Auf und Ab des volatilen Kalipreises und verleihe dem Salzgeschäft eine stärkere Osteuropa-Note./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: K+S AG Halten
Unternehmen:
K+S AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
14,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
14,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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